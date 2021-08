Will Tura (81) krijgt standbeeld in "zijn" Veurne voor zijn 80ste verjaardag

Vandaag wordt de ereburger van Veurne 81 jaar. Normaal zou het standbeeld er vorig jaar al komen voor zijn 80ste verjaardag maar door corona werd dat een jaar uitgesteld. Gisteren was Will Tura er zelf bij op de onthulling van zijn beeld in het Stadspark van Veurne. En hij was er zeer door geëmotioneerd: "Ik vind het goed gemaakt en zeer origineel. Het heeft karakter. Ik ben de mensen van stad Veurne erg dankbaar, ik zie ze graag!"

Het standbeeld werd gemaakt door Georges Schelstraete uit Oostrozebeke. Hij was de winnaar van de wedstrijd die de stad had georganiseerd om een bronzen beeld van Will Tura te maken: "Ik was heel vereerd toen ik de opdracht kreeg en ik heb er dan ook hard aan gewerkt. Ik wou hem voorstellen als componist eerder dan performer. Hij zag het zondag voor het eerst en hij is er meteen gaan naast zitten. Hij was heel enthousiast met zijn gekende glimlach er bij."

Fans kunnen op het bankje naast het beeld van Will Tura plaatsnemen en er een foto mee nemen. Het bankje kan ingeklapt worden, zodat ook fans in een rolstoel er dicht genoeg bij kunnen komen.