Protest tegen 140 nieuwe huizen in Zedelgem: "Wijk ligt in watergevoelig gebied"

De braakliggende grond van een vroegere meubelfabriek is in de loop der jaren een soort buurtpark geworden, waar de natuur het heeft overgenomen en waar bomen groeien en dieren leven. Die bomen zouden gekapt moeten worden voor de bouw van de nieuwe huizen. "Helaas zullen die bomen niet vervangen worden", zegt An May van het actiecomité. "Er wordt wel 600 euro geschonken aan een fonds voor bomen, maar enkel de bomen met een redelijke stam worden meegerekend in het bedrag. Ook het leven van de reeën en de vleermuizen die hier komen, zal verstoord worden door de aanbouw van deze grote verkaveling."