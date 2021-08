Aarschot, Diest en Tielt-Winge starten met dierenvoedselbank: "Zorgen dat armen hun beestjes niet verliezen" 

Wie bij de dierenvoedselbank terechtkan zal bepaald worden door onder andere de maatschappelijk werkers van het OCMW. "Zij hebben zicht op wie deze extra steun kan gebruiken", verduidelijkt Vanaudenhove. "De bedoeling is om in alle drie de gemeenten een afhaalpunt in te richten. Zo hoeven mensen zich niet te ver te verplaatsen. Want ook dat is niet altijd evident als je weinig geld hebt. Elk afhaalpunt zal een halve dag per maand open zijn."