Sporza-commentator Leroy: "Antwerpen is absoluut het kloppend hart van het hockey"

Ook veel Antwerpenaren hebben sindsdien de stick vastgenomen. "Enkele Antwerpse clubs zijn echt "geboomd". Je hebt inderdaad Dragons in Brasschaat dat elk jaar aan de top van het klassement eindigt. Maar daarnaast zijn er ook Victory in Edegem, Beerschot in Kontich, Braxgata in Boom, Herakles in Lier, Olympia in Wilrijk... het zijn er heel wat. Die spelen bovendien ook nog eens bijna allemaal in de eerste klasse." Die Antwerpse clubs hebben dan ook al heel wat Red Lions afgeleverd, zoals Felix Denayer, Loïck Luypaert, Thomas Briels en Nico De Kerpel.

Daarnaast is het ook zo dat het nationale hockeyteam zijn thuiswedstrijden op de Wilrijkse Plein speelt. "Daar is dan ook geïnvesteerd in een zogeheten 'center of excellence' met heel wat trainingsfaciliteiten. Antwerpen heeft dus zeker ook zijn duit in het zakje gedaan."

Het epicentrum van het hockey in ons land ligt nu dus wel degelijk in Antwerpen, bevestigt Leroy. "Vroeger was dat Brussel, in de jaren 90 en tot begin 2000. Maar nu is Antwerpen naar mijn gevoel absoluut het kloppend hart van het Belgische hockey geworden."