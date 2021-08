Autodelen zit in de lift in Gent, tot 50 procent meer gebruikt dan andere jaren  

Bij Cambio zijn ze niet verrast door de drukke zomer. "We hadden ons daar toch een stuk op voorbereid", vertelt Ghesquière. "Dat hebben we gedaan door ons wagenpark uit te breiden, net voor de zomervakantie. En zelfs met die uitbreiding, merken we dat de vraag nog altijd heel groot blijft."

Cambio verwacht dat de vraag wel weer zal dalen na de zomervakantie. En wat ook opvalt is dat er niet per se veel nieuwe gebruikers zijn die zich aanmelden voor een deelauto. Het zijn vooral bestaande leden die in de zomermaanden meer gebruik maken van de deelwagens.