Avonturiers kunnen veiliger reizen dankzij Kortrijkse "trackers": "Systeem geeft om de 10 minuten signaal door"

Een bergtocht of een lange kanotrip voor de boeg? Avonturiers kunnen vanaf nu rekenen op de Kortrijkse trackers van het technologiebedrijf GeoDynamics. "Het gaat om trackers, die in verbinding staan met satelieten", zegt Stijn Stragier van het Kortrijkse bedrijf. "Het grootste voordeel van dit syteem is dat het gebruikt kan worden in extreem afgelegen gebieden. Ik denk dan aan de Zweedse meren of de bossen in het Balkan-gebergte, plaatsen dus waar er geen gsm-verbinding mogelijk is."