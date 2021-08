AZ Turnhout biedt voedseloverschotten aan op app Too Good To Go: "Zonde om in vuilnisbak te gooien"

Het Algemeen Ziekenhuis in Turnhout biedt voortaan voedseloverschotten aan op de app Too Good To Go, om voedselverspilling tegen te gaan. De maaltijden van de cafetaria die op het einde van de dag over zijn, worden voor een lagere prijs verkocht. De opbrengst gaat naar een partnerziekenhuis in Congo. "Normaal gooien we de overschotten in de vuilnisbak, maar dat is zonde", zegt Hetty Voeten van het AZ Turnhout.