Beluchters persen zuurstof in Demer om vissterfte tegen te gaan: "Toestand visbestand dramatisch"

Demir zegt dat de situatie nog meerdere weken kan aanhouden: “Ook in de zijwaterlopen, wachtbekkens en de overstroomde gebieden is het zuurstofgehalte bijzonder laag, op sommige plaatsen quasi nul. Dit water komt allemaal naar de Demer, dus het zal nog lang duren vooraleer er zich opnieuw een zelfzuiverend vermogen kan opbouwen. Het gaat allemaal om waterlopen die het water uit de overstromingsgebieden evacueren. In die gebieden heeft de vegetatie dagenlang onder gestaan en is afgestorven. Door de hoge troebelheid in de Demer en de zijlopen krijgen de algen minder licht en kunnen ze veel minder zuurstof produceren. Het is dus een vicieuze cirkel. Het zelfzuiverend vermogen is daardoor nog steeds onderdrukt”, klinkt het.

In Zichem, Diest, Schaffen en Webbekom in Vlaams-Brabant, werden de beluchters vorige week al geïnstalleerd op plekken waar nog vis leeft, in de hoop dat er een rekolonisatie kan starten.