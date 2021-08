Bewoners reageren gemengd op fusieplannen Tongeren en Borgloon: van "belachelijk" tot "goed idee"

"Waarom Tongeren en Borgloon?", vindt een vrouw uit Borgloon. "Ik vind het een beetje vreemd. Borgloon is al jaren een stad, met haar eigen deelgemeenten en iets meer dan 8.000 inwoners (nvdr: 11 000 inwoners). Het verbaast me ook dat er niets aan de bewoners is gevraagd." De vrouw is duidelijk niet de enige inwoner van Borgloon die er zo over denkt. "Ik vind het belachelijk dat Borgloon naar Tongeren gaat. Wij hebben onze eigenheid, waarom moet Tongeren daar bijkomen?", vraagt een man zich af. "Ik dacht dat Borgloon ging fuseren met andere gemeenten?", is ook een vraag die vaak passeert.