Brandstichting in leegstaand ziekenhuis in Kortrijk

In Kortrijk is vanmiddag brand gesticht in de vroegere Sint-Maartenskliniek aan de Burgemeester Vercruyselaan. Een groot deel van die site staat leeg, want er komt een volledig nieuw bouwproject met onder meer studentenhuizen. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen aan de zijkant van het gebouw metershoog door de ramen. De brandweer had het vuur relatief snel onder controle. Het parket van Kortrijk stelde een branddeskundige aan.

De politie nam 2 tieners mee voor ondervraging. Zij vertelden dat ze 5 andere jongeren hebben zien weglopen. Toen de jongeren het gebouw uitliepen, riepen ze nog vlug naar hen dat ze papier in brand hadden gestoken. De politie controleert de camerabeelden uit de buurt om te kijken of het verhaal van de 2 tieners klopt en de daders te kunnen opsporen.