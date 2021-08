Bruggeling Reynout Dekimpe speelt vanaf september de rol van Kobe in "Thuis"

"Het was eind juli en ik was met de motor een roadtrip aan het maken door Vlaanderen," vertelt Reynout Dekimpe. "Ik had een gemiste oproep van de producer van "Thuis" met de vraag of ik kon terugbellen. Ze vroegen me of ik tijd en zin had om er meteen in te vliegen. Een dag na dat telefoontje ben ik in de studio’s in Leuven al de scenario’s gaan oppikken en werd ik onder handen genomen door de stylisten."