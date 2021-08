Deltavariant speelt ook China parten: eerste besmettingen in Wuhan in 15 maanden, virus duikt weer op in 20 steden

In Wuhan, de stad waar dit coronavirus eind 2019 voor het eerst opdook, waren sinds mei 2020 geen besmettingen meer vastgesteld. Nu heeft de overheid beslist om alle 11 miljoen inwoners opnieuw te testen, nadat 7 mensen positief hebben getest. 3 onder hen hadden symptomen.

China kampt al enkele weken met een reeks nieuwe uitbraken. Met name de deltavariant verspreidt zich door het land. In meer dan 20 steden in 12 provincies werden nieuwe besmettingen vastgesteld. In de voorbije 2 weken werden 360 nieuwe gevallen genoteerd, de grootste uitbraak in maanden in China.

In vergelijking met andere landen gaat het om een beperkt aantal besmettingen, maar voor China is dat genoeg om drastische maatregelen te nemen. Miljoenen mensen moeten opnieuw in lockdown en moeten dus thuis blijven. Er wordt ook massaal getest, nauwe contacten moeten meteen in quarantaine en op verschillende plaatsen gelden reisbeperkingen.