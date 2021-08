Cinema De Keizer, oudste dorpsbioscoop van België, wordt cultuurhuis

Tot en met 2010 werd cinema De Keizer in Lichtervelde nog uitgebaat door Agnes Debaillie, die het van haar vader overnam. Daarna hebben een aantal vrijwilligers het overgenomen en werden er enkel in de vakanties nog films vertoond. De jongste 2 jaar lag het er al even stil.

Zo'n 25 vrijwilligers zijn nu gestart met renovatiewerken en willen de deuren officieel openen in oktober. In De Keizer zal er plaats zijn voor allerlei activiteiten weet Stephanie Caset van vzw Podium C: "De bedoeling is om het nu open te trekken naar een werkbaar cultuurgebeuren waar mensen kunnen komen kijken naar de film of ook gewoon iets kunnen komen drinken. Ze kunnen repetities houden en er kunnen ook exposities zijn. De bedoeling is dat het een cultureel feest wordt waar er van alles kan plaatsvinden van musicals, voorstellingen, theater en allerlei soorten evenementen eigenlijk. De cinema is binnen 3 jaar een eeuw oud en we hopen daar nog eens zo'n periode te kunnen bijdoen."