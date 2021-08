Coronablog - Zowel besmettingen als ziekenhuisopnames stijgen, dan toch kleine Pukkelpopeditie voor 1.500 fans per dag

Een gemeente in het noordwesten van Colombia legt aan zijn inwoners die zich niet willen laten inenten een lockdown van een week op. "We moeten standvastig zijn als leiders. Iedereen moet gevaccineerd worden", wie dat niet doet "zal niet vrij kunnen bewegen in de gemeente Sucre", verklaarde burgemeester Elvira Julia Mercado op de lokale radio.



De gemeente beschikt over voldoende vaccindoses om alle 28.000 inwoners in te enten, maar volgens de burgemeester zijn slechts 10.000 inwoners gevaccineerd. Ze wijst met beschuldigende vinger naar de onjuiste informatie die over de vaccins wordt verspreid. Zo zijn sommige godsdiensten tegen vaccinatie en geloven andere mensen dat gevaccineerden binnen de twee jaar zullen sterven.



Volgens het gemeentelijk decreet zal er een vaccinatiebewijs moeten worden voorgelegd om toegang te krijgen tot winkels, bars, restaurants en banken in de gemeente. Er zullen controles worden uitgevoerd bij de in- en uitgangen van de stadsperiferie. Wie niet gevaccineerd is, mag alleen het huis verlaten om een behandeling te ondergaan of voor een afspraak in een vaccinatiecentrum. Overtreders riskeren een boete van 260 dollar en strafrechtelijke vervolging bij recidive.