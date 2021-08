Geef die verloren gratis coronatesten aan de jongeren, want na deze zomer is de jeugd platzak

Ik zie mezelf als een verantwoordelijke burger, maar ook als enthousiaste jongere die in de zomer al graag eens op stap gaat. Naar het buitenland, naar een evenement, op kamp of simpelweg met vrienden op schok. Uiteraard wil ik wil koste wat het kost vermijden dat ik deze zomer anderen besmet of zelf in quarantaine moet. Al bij al was het al een eenzaam jaar, dus voor geen geld in de wereld wil ik deze zomer iets moeten missen. Daar zal mijn FOMO (fear of missing out) ook wel iets mee te maken hebben.

De 2 gratis PCR-testen die we gekregen hebben (dankjewel regering!) waren bij mij al na de tweede week van de vakantie op. En begin nu maar te tellen… Ik ging vóór 1 juli op reis en liet me uiteraard op voorhand testen. 50 euro. Na mijn 2 gratis testen ging ik naar een oranje zone en liet me testen bij terugkomst, gewoon uit zekerheid. 50 euro. Ik vertrek op kamp met de scouts volgende week en laat me uiteraard op voorhand testen. Ik mag er niet aan denken dat een kamp met een honderdtal jongeren – waarvan iedereen, van de eerste tot de laatste, heeft afgeteld naar dit moment – vroegtijdig moet stopgezet worden omdat ik dat vervloekte virus binnenbreng.

Gelukkig kunnen we ondertussen bij de apotheek terecht, maar toch. 15 euro. Ik moet tussenin dat kamp een paar dagen naar huis voor het werk, maar daarna keer ik graag terug. 15 euro. Later deze zomer wil ik graag naar een festival. 15 euro.