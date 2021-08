Dieven plunderen afgesloten picknickbox in Watou: "En ze lieten sarcastische boodschap achter"

"De ongewenste bezoekers hadden zelfs nog een briefje achtergelaten. Daarop stond te lezen: "Het brood kraakte even goed als de code." Het blijft voor ons een vraagteken wat daar precies gebeurd is. Het was nochtans een stevig cijferslot. Het is de eerste keer dat ons dat overkomt. Helaas zijn er geen getuigen. Of toch niet dat ik weet. We hebben op onze Facebookpagina alvast een oproep geplaatst met de vraag of iemand iets gezien heeft. Je weet maar nooit."

Gelukkig kon de zaakvoerder snel een nieuwe picknick brengen naar de groep die er eentje besteld had. "De mensen waren vriendelijk en hadden begrip voor de situatie. Ze waren blij dat we nog een nieuwe picknickbox konden voorzien voor hen. Ik werd zelfs met een applaus onthaald."