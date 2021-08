Drie verdachten gevat na klopjacht van politie en buurtbewoners op brandstichters in takelbedrijf

“Het was zoals in een film”, vertellen Patricia en haar dochter Julie uit Kapelle-op-den-Bos. "Mijn man was het gras aan het maaien toen we plots een zware klap hoorden, precies alsof er een auto-ongeval was gebeurd. Maar als snel zagen we dat een van de auto's in ons takelbedrijf in brand stond. Even verderop zagen we twee jonge gasten weglopen en over de poort van het takelbedrijf klimmen. We hebben onmiddellijk de achtervolging ingezet, samen met enkele andere buurtbewoners, maar helaas geraakten we hen kwijt."