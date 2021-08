Zijn we binnenkort verlost van de mondmaskerplicht? "Geleidelijk aan mensen zelf laten beslissen"

Volgens Pierre Van Damme hebben veel mensen intussen geleerd om zelf in te schatten waar een mondmasker nuttig kan zijn. "Ik denk dat we in die richting gaan evolueren naar september toe om niet meer te spreken over mondmaskerplicht, maar om het aan de mensen zelf over te laten. Natuurlijk afhankelijk van de vaccinatiegraad en de epidemie op dat moment. En afhankelijk van onze kennis over het virus, want corona blijft ons verrassen. Vandaar dat we toch pleiten om alles stap voor stap te bekijken."