Eén jaar na de explosie in Beiroet verkeert Libanon in diepe crisis: "Woede en verdriet kunnen vandaag escaleren"  

De haven van Beiroet is essentieel voor de import van levensmiddelen in Libanon. Na de explosie was er dan ook onmiddellijk ongerustheid over voedseltekorten. Een deel van de haven kon snel weer in gebruik genomen worden, maar toch blijft import heel moeilijk. "Dat ligt niet aan de logistiek, maar aan de hyperinflatie", weet Mohr. "De Libanese pond is zo'n 90 procent in waarde gedaald en is nauwelijks nog iets waard."

Naar schatting leeft zo'n vijftig procent van de Libanese bevolking vandaag onder de armoedegrens. Er is dus eten, maar mensen kunnen het niet betalen. "Heel veel van de basisproducten zijn gigantisch in prijs gestegen. Dat betekent dat het inkomen van mensen eigenlijk nauwelijks meer iets waard is. Ze kunnen heel veel basisproducten niet meer betalen, zoals voedsel, maar ook de school van hun kinderen", aldus Mohr.