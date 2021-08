IN BEELD - Jaar na explosie Beiroet worstelen slachtoffers met hun littekens: "Ze tonen maar deel van ons verhaal"

"Hoe meer ik me probeerde te verplaatsen, hoe meer ik mijn zicht verloor en verstikte", zegt Marie-Thérèse. "Wanneer ik aankwam in het ziekenhuis, had ik al veel bloed verloren. Ik had een snee in een spier, slagader en zenuw. Het glas had ook diepe sneden veroorzaakt aan de achterkant van mijn lichaam."