Een nieuwe sport uitproberen? In Lier kan je discgolfen, een combinatie van golf en frisbee

In Lier kan je nog tot eind september kennismaken met een nog relatief onbekende sport: discgolfen. Discgolfen heeft wel wat weg van golf, maar het wordt met een frisbee gespeeld in plaats van met een bal en club. "In augustus en september staat er een parcours op het terrein naast het zwembad in Lier, zodat iedereen het kan uitproberen", zegt Michel De Herdt, sportfunctionaris in Lier.