Elektriciteitsnetwerk hersteld in Verviers en omgeving

In de provincie Namen, in de provincie Waals-Brabant en in een deel van de provincie Luik konden getroffen klanten in de dagen na de overstromingen weer toegang krijgen tot elektriciteit, maar in de valleien van de Vesder, de Wayai, de Hoëgne en de Ourthe was de situatie gecompliceerder, "wegens de omvang van de schade en de noozaak om van deur tot deur te werken", stelt Ores.