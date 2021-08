Fotografen Dirk Braeckman en Stephan Vanfleteren krijgen VUB-eredoctoraat: "Is als gouden medaille"

Stephan Vanfleteren werd omschreven als iemand die het grootse laat zien in het kleine. "In moeilijke tijden hebben we kunstenaars en denkers nodig, die ons gidsen. Die ons laten zien dat de leegte niet steeds gelijk hoeft te staan met verval en eindigheid. Nee, grote kunstenaars leren ons net om die leegte te omarmen. Ze doen ons inzien dat de schoonheid van het leven wel eens in dat grote niets zou kunnen liggen. Ook dát doet deze kunstenaar", zei Olga Van Oost, professor sociologie van kunst en cultuur in haar lofrede.

Vanfleteren is vooral bekend van zijn foto's voor de krant De Morgen en zijn zwart-wit portretten van karakterkoppen. Twee jaar geleden was er een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in Antwerpen die 146.000 bezoekers lokte, een record voor een fotografietentoonstelling in België.