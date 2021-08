Familie en buren keken in Oostende samen naar hordeloper Michael Obasuyi op de Spelen: "Spijtig dat hij halve finale niet haalde"

Michael kon de ambitie om de halve finales te bereiken niet waarmaken. Hij kwam nooit in zijn ritme en finishte pas als zesde in zijn reeks. Caroline: "Hij is slecht gestart en maakte daarna nog enkele foutjes. Jammer. Want hij kan beter, maar het is er niet uitgekomen in deze wedstrijd. Hij zal dan toch last gehad hebben van stress, zeker? Hij heeft er zoveel voor gedaan en dan is het spijtig dat hij daarvoor niet beloond wordt. Maar ja, hij is nog maar 21. Hopelijk krijgt hij over 3 jaar een nieuwe kans op de Olympische Spelen in Parijs."

Mama Caroline moedigde haar zoon enorm aan, maar het heeft niet mogen zijn. Beluister haar verhaal hieronder: