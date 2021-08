Halve finales Limburgse kajakkers vannacht gevolgd door Neerpeltse Watersport Club: "Zekere ontgoocheling maar ook fierheid"

Bij het kajakken zijn Hermien Peters en Lize Broeckx vannacht als vijfde geëindigd en enkel de eerste vier mochten door. Ze wonnen nadien wel de B-finale op de 500 meter, waardoor ze uiteindelijk de negende plaats behaalden. Ook Artuur Peters haalde de finale niet. In de B-finale werd hij tweede, waardoor hij in de eindstand tiende werd. Dat is één plaatsje beter dan vijf jaar geleden in Rio. De halve finales werden in Neerpelt door een honderdtal liefhebbers op een groot scherm gevolgd bij de Neerpeltse Watersport Club.