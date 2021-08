Geurhinder door pluimveebedrijf in Dendermonde sleept verder aan, stad hoopt dat provincie vergunning intrekt

Het stadsbestuur van Dendermonde wil dat er een einde komt aan de geurhinder van het pluimveebedrijf Empro. Dat probleem sleept al twee jaar aan. Daarom vraagt de stad nu aan de provincie Oost-Vlaanderen om te kijken of het bedrijf wel met alle regels in orde is. En als dat niet zo is, willen ze dat de provincie het bedrijf tijdelijk schorst. "Wij willen gewoon dat er een oplossing komt zodat iedereen in vrede naast elkaar kan leven, maar dat blijkt toch nog steeds moeilijk te zijn", zegt schepen voor Milieu, Marius Meremans (N-VA).