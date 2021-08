Hasselts stadspark wordt tijdelijk 'borstvoedingspark': "Mensen eten  toch ook in het openbaar, dus waarom zou borstvoeden niet kunnen?"

"Ik heb geen problemen met borstvoeding geven in het openbaar, maar veel vriendinnen durven het niet omdat ze bang zijn voor de negatieve reacties", vertelt Mirte Wolfs. Wolfs heeft zelf nog nooit negatieve reacties gekregen wanneer ze publiekelijk borstvoeding gaf aan haar zoontje, maar weet dat het wel gebeurt. "En dat is onbegrijpelijk. Een flesje geven is normaal en iedereen mag eten in een park, waarom zou je dan geen borstvoeding kunnen geven?"

Om het taboe op borstvoeding geven in het openbaar te doorbreken, organiseert Wolfs samen met een andere moeder het 'borstvoedingspark' in het stadspark van Hasselt. Wolfs roept andere mama's op om donderdag 5 augustus samen te komen in het stadspark van Hasselt om daar gezamelijk de borst te geven aan hun kinderen. "Borstvoeding is één van de normaalste zaken van de wereld, dat zou je dus ook in publieke plaatsen moeten kunnen doen."

Beluister hier het gesprek met Wolfs op Radio 2 Limburg: