Heeft Iran een Panamese tanker gekaapt in de Golf van Oman? 

Vanavond maakte het Britse maritiem agentschap "United Kingdom Maritime Trade Operations" melding van "een mogelijke kaping" van de Panamese tanker "Asphalt Princess" in de Golf van Oman. Dat schip zou zich bevinden buiten de kust van Al-Fujairah, een van de zeven Verenigde Arabische Emiraten. De Britse krant "The Times" meldt dat het schip mogelijk is gekaapt door Iran of door gewapende groepen die door Iran worden gesteund.

Het is net op die plek dat er de voorbije jaren al wel meer incidenten zijn geweest met vrachtschepen of tankers. Telkens ging het vermoeden uit naar Iran, maar bewezen is dat niet. Wel hebben Iraanse Revolutionaire Wachten de voorbije jaren zeker twee schepen gedwongen afgeleid om druk uit te oefenen op de betrokken regeringen. In juni is in datzelfde gebied overigens de "Kharg", het grootste Iraanse marineschip, in brand gevlogen en gezonken.