Hulporganisatie uit Heule bekritiseert organisatie Rode Kruis in open brief, maar: "Samenwerken is nu de booschap"

Belgium Aid was één van de eerste organisaties die in Wallonië ging helpen, na de zware overstromingen 3 weken geleden. Het Rode Kruis heeft volgens hen veel te lang getreuzeld om aan de slag te gaan. Na heel wat kritiek worden nu pas duizenden vrijwilligers van het Rode Kruis ingezet.

Volgens Carlo Herpoel van Belgium Aid schort er iets aan de organisatie van het Rode Kruis. "We uiten absoluut geen kritiek op de vrijwilligers van het Rode Kruis. Die mensen zijn veel te veel waard. In het verleden hebben ze altijd mooi werk geleverd en dat zal nu ook het geval zijn. Maar er schort iets aan het syteem van het Rode Kruis in het algemeen. De aanwezigheid van het Rode Kruis op het terrein was er tot voor kort niet en dat kan niet. Daarom hebben we een open brief geschreven."