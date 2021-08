Wie beslist welke hulpverlener waar en wanneer in actie komt? Bijna 3 weken na watersnood blijft dat onduidelijk

Naast de vele burgerinitiatieven is ook het Rode Kruis actief in de regio. Wie bepaalt wanneer zij in actie komen? "Het zijn onze collega’s van het Croix Rouge de Belgique die er actief zijn, in principe wachten zij tot er een concrete vraag komt vanuit de overheid", zegt de woordvoerder van het Rode Kruis Vlaanderen. "En zij kunnen dan op hun beurt onze hulp inschakelen. Die opdracht kan ook inhouden om naar een gemeente te gaan en een zicht te krijgen op bepaalde noden."

De kritiek luidt dat het Croix Rouge de Belgique te traag zou zijn opgeschaald, of te laat hulp heeft ingeroepen. Je kan je dan ook de vraag stellen of het watervalsysteem aan vragen - van de Waalse overheid of provincies naar Croix Rouge, van Croix Rouge naar Rode Kruis Vlaanderen - wel efficiënt is, en of het niet beter is dat er een overkoepelend commando komt, dat de diensten rechtstreeks aanspreekt.