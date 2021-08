Irak krijgt meer dan 17.000 geroofde kunstwerken terug uit de VS, Europa en Japan

Een kunstwerk verdient extra aandacht. Het gaat om een 3.500 jaar oud kleitablet met een deel van het Sumerische epos van de held Gilgamesh in spijkerschrift. Dat is een van de oudste stukken wereldliteratuur.

Het tablet was in 2003 door een Amerikaanse verzamelaar gekocht bij een handelaar in Londen en is uiteindelijk in het "Museum van de Bijbel" in de VS geraakt. Enkele jaren geleden werd het tablet door de Amerikaanse justitie in beslag genomen en onlangs heeft een rechtbank in de VS bepaald dat het tablet gestolen was en moet worden teruggegeven aan Irak.

Gilgamesh was mogelijk een historische koning van de stad Uruk (die haar naam gaf aan Irak), ergens rond 2600 voor Christus. In het verhaal beleeft hij tal van avonturen op zoek naar het eeuwige leven en ook de zondvloed komt in het epos voor.