Justitie: "Gouverneur Andrew Cuomo van New York viel meerdere vrouwen lastig"

Dat bleef niet beperkt tot direct ondergeschikten in het kantoor van de gouverneur, maar sloeg ook op andere medewerksters van de overheid van de staat New York en zelfs op een vrouw die als lijfwacht van Cuomo werkte.

Cuomo ontkende eerder de aantijgingen, maar de onderzoekers vonden die bewering weinig geloofwaardig. In totaal werden 179 mensen uit de omgeving van Andrew Cuomo geïnterviewd.

Andrew Cuomo is een van de meest bekende Democratische politici in de VS. Hij is gouverneur van de staat New York sinds 2011 en werd sindsdien telkens herkozen. Hij was aanvankelijk erg populair en werd soms genoemd als mogelijk presidentskandidaat. Andrew Cuomo was een tijd getrouwd met Kerry Kennedy, een dochter van de vermoorde Amerikaanse politicus Robert Kennedy. Cuomo is de zoon van Mario Cuomo, die eerder ook al gouverneur van New York was.