Aantal klanten per winkel blijft langer beperkt in Landen na stijgende besmettingscijfers

In tegenstelling tot op veel andere plekken in ons land, wordt het aantal klanten in een winkel in Landen opnieuw beperkt. De algemene regel werd onlangs afgeschaft door het Overlegcomité. "We vragen onze inwoners om de regel nog wat langer vol te houden", vertelt Debroux. "Dat hoeft eigenlijk niet meer sinds 1 augustus, maar toch willen wij die opnieuw hanteren. Na 15 augustus evalueren we de cijfers opnieuw. We vragen iedereen geduldig hun beurt af te wachten in de winkel zoals ze de afgelopen maanden hebben gedaan."