Man opgepakt in België na dodelijk schietincident met Nederlandse oud-profvoetballer

Met hulp van de Belgische politie en medewerking van de Belgische justitie werd de identiteit en de verblijfplaats van de verdachte bekend. De 34-jarige verdachte is gisterenavond in Bocholt gearresteerd. Hij zit in ons land in hechtenis in afwachting van zijn uitlevering aan de Nederlandse justitie. Het parket van Amsterdam is een onderzoek naar het dodelijke schietincident gestart.