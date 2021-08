Mensen vluchten voor bosbrand bij Athene: "Achter ons is de hel"

In Bulgarije worden hoge temperaturen van ongeveer 40 graden opgemeten. Daar woeden vooral bosbranden in het zuiden van het land. Die zijn inmiddels grotendeels onder controle.

In Italië woeden er vooral in het zuiden bosbranden, onder meer in Sicilië, Apulië, Calabrië, Campanië en Lazio. Gisteren moesten toeristen worden geëvacueerd vanop een strand in Pescara, aan de Adriatische kust, omdat er een bos met pijnbomen in brand stond.