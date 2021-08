Merrie uit Beringen neemt deel aan Olympische Spelen met Mexicaanse ruiter: "Mijn 1e gefokte veulen en direct prijs"

Vandaag starten de kwalificaties van de jumping op de Olympische Spelen en één van die paarden, Armani, is afkomstig uit Paal, in Beringen. Het paard zal meedingen naar een medaille voor Mexico, want het wordt bereden door Eugenio Garza Perez. Fokker Thierry Hendrikx gelooft in zijn kansen: “Een Olympische medaille... Als het paard en de ruiter een goede dag hebben, waarom niet?”