Moestuinen lijden onder vele regen met rotte planten als gevolg, wat valt daar tegen te doen?

Wateroverlast is er intussen nauwelijks nog, maar het blijft wel regenen. En daar hebben onze moestuinen onder te lijden. Heel wat hobbytuinders hebben amper oogst omdat de planten rotten, nog voor er goeie vruchten zijn. In het filmpje hieronder gaan we naar Duffel, waar tuiniersvereniging VELT daar in de Samentuin iets aan wil doen.