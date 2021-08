Mu.ZEE in Oostende heeft Facebookpagina terug: "Blijven ijveren voor artistiek naakt op sociale media"

Mu.ZEE heeft geen uitleg gekregen van Facebook. Het kreeg enkel een melding dat de pagina weer actief was. "We gaan blijven proberen om in contact te komen met Facebook om dit uit te klaren en we roepen andere musea op om een gezamenlijk standpunt in te nemen wanneer het gaat om artistiek naakt publiceren op sociale media."

Voor musea is communicatie via sociale media erg belangrijk om een breed publiek te bereiken. "Onze pagina telt 16.000 volgers, die dagelijks op de hoogte gehouden worden over de activiteiten van ons museum. We waren bang dat we volledig van nul gingen moeten herbeginnen."