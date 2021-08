Standbeeld in Deinze promoot groot evenement met 80.000 bezoekers dat volgend jaar doorgaat 

Een groot ruitersstandbeeld van de historische figuur Filips van Horne siert vanaf nu de stad Deinze. Het standbeeld van de 16e-eeuwse graaf promoot ook een groot schuttersevenement, dat in 2022 doorgaat. "Om die aankondiging kracht bij te zetten hebben we er voor gekozen om een standbeeld van Philips van Horne te plaatsen, want hij is zelf schutterskoning geweest én hij is geboren in Deinze, in het Kasteel Ooidonk. We vonden het een goed idee om met het beeld te touren op plaatsen die voor hem belangrijk waren, en dat is zeker zo in Deinze", zegt historicus Peter Korten.