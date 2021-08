ELZ Baldemore legt nieuwe reservelijst voor vaccinatie aan: "Voor wie nog geen 12 is en voor wie zijn 2e prik gemist heeft"

De nieuwe lijst heet VAXLIST. De eerstelijnszone mikt ermee op twee specifieke doelgroepen.

"Om te beginnen kinderen die dit jaar nog 12 moeten worden", zegt Sarah Verherstraeten. "Want er wordt maar uitgenodigd tot op de dag van de 12e verjaardag. Dat wil zeggen dat er de komende weken nog telkens kinderen bijkomen. Een tweede groep zijn de mensen die hun tweede prik gemist hebben door één of andere reden. Die willen we toch ook aansporen om zich op de lijst te zetten, zodat hun vaccinatieschema zo snel mogelijk afgewerkt kan worden, wat nodig is om beschermd te zijn."