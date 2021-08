Nina Derwael-effect in West-Vlaamse turnclub? "Plots 200 extra inschrijvingen"

De turnclub in Vlamertinge wil ook uitbreiden en start met een crowdfunding. Ze bouwden 15 jaar geleden zelf al een nieuwe turnhal met vrijwilligers. Nu willen ze nog een aanbouw, waar ook mensen met een beperking kunnen sporten. "Ik heb het dan over mensen die in een rolstoel zitten, maar ook over mensen die autisme hebben. Ik denk zelfs ook om aerobics aan te bieden voor blinde mensen. In een gewone spothal of fitness worden die mensen vaak bekeken en kan je niet op je gemak sporten. Een privé-accomodatie voor die doelgroep bouwen, is dus zeker geen overbodige luxe."

De crowdfunding start, net zoals het nieuwe turnseizoen, op 1 september 2021.