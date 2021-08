'Ondergrondse meren' van vloeibaar water op Mars hoe langer hoe onwaarschijnlijker

Dergelijke samenkomsten bieden een gelegenheid om nieuwe theorieën uit te testen en elkaars standpunten in vraag te stellen.

"Gemeenschappen kunnen hun eigen kleine wetenschappelijke ecosystemen voortbrengen", zei Jeffrey Plaut van het Jet Propulsion Laboratory van de NASA. Plaut is een van de twee belangrijkste onderzoekers van het MARSIS-project dat de intrigerende radarsignalen opgeleverd had, samen met Orosei, en hij woonde de conferentie in Ushuaia bij.

"Deze gemeenschappen zijn zelfvoorzienend", zo zei Plaut, "aangezien je een vraag op iemand kunt loslaten en een jaar of twee later helpen ze je dan misschien een antwoord te vinden."

Veel van de gesprekken op de conferentie gingen over de ondergrondse meren. Hoeveel warmte zou er nodig zijn om water vloeibaar te houden onder al dat ijs? Zouden zouten het vriespunt van het water genoeg kunnen verlagen om het vloeibaar te houden?

Het was overigens niet de eerste keer dat een opwindende hypothese die verband hield met water, leidde tot een hele reeks van onderzoeken. In 2015 vond de Mars Reconnaissance Orbiter van de NASA iets dat er uitzag als strepen van nat zand die van een helling afliepen, een fenomeen dat 'recurring slope lineae' genoemd werd.

Herhaalde waarnemingen met de HIRISE-camera (High-Resolution Imaging Science Experiment) van de orbiter hebben sindsdien echter duidelijk gemaakt dat het waarschijnlijker is dat het fenomeen het gevolg is van (droge) zandstromen. Eerder dit jaar vond een studie veel recurring slope lineae na een zandstorm op heel de planeet Mars in 2018. De bevindingen van die studie suggereren dat stof dat neervalt op de hellingen de zandstromen in gang zet. Die stromen leggen op hun beurt de donkere materialen van onder het oppervlak bloot die de lineae hun karakteristieke kleur geven.

En zoals dat met de hypothese van het natte zand het geval was, begonnen ook nu verschillende wetenschappers manieren te bedenken om de hypothese van de ondergrondse meren te testen.

"Er heerste een gevoel dat we moesten proberen dit aan te pakken", zei Isaac Smith van de York University in Toronto die de conferentie in Ushuaia georganiseerd had en de leiding had over de recente studie die aantoont dat klei de waarnemingen kan verklaren.