Ook planten en dieren in de Demervallei zijn slachtoffer van overstromingen

Natuurpunt probeert te helpen waar het kan, maar ook zij waren verrast door de situatie. "We proberen te helpen met de middelen die we hebben, maar we moeten meer inzetten om dit in de toekomst te voorkomen", legt Moris uit. Hij benadrukt de belangrijke rol van gemeenten daarbij. "Een groot werkpunt is de ontharding. Er moeten meer open stukjes natuur komen zodat het water in de grond kan dringen. Zo spoelt niet alles de riool en zo de rivieren in", verklaart Moris.