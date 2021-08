Oostende keurt restauratie pakhuis Hangar 1 goed: "Er komt onder andere een erotisch centrum in"

Hangar 1 is een vroeger pakhuis van bijna 120 jaar oud. Het is beschermd als monument, maar ligt er verloederd bij. De bedoeling is om het grondig op te knappen en om er vergaderruimtes te maken. Er wordt ook een plaats voor voedselbedeling voorzien en er komt een satellietkantoor voor de politie. Naast een horecazaak zal er ook een erotisch centrum komen, waar sekswerkers in nette omstandigheden hun klanten zullen kunnen ontvangen. Dat is best wel opmerkelijk voor een historisch pand. "Maar dat mag geen bezwaar zijn", zegt de schepen van Erfgoed en Ruimtelijke Ordening, Kurt Claeys (Open VLD).