Burgemeesters: als Vlaamse regering geen nieuwbouw wil in overstromingsgebied, moet ze daar zelf voor betalen

Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen (Open VLD) is het daar in principe mee eens: "De Vlaamse regering wil terecht wat stenen verleggen - letterlijk en figuurlijk. Maar dan is het beter dat ze zelf een beleid uitwerkt waarbij bouwen in overstromingsgebieden verboden wordt. En dan kunnen wij als steden en gemeenten samen met de Vlaamse regering bepalen over welke gebieden het concreet gaat. Wij kennen de plaatselijke situatie heel goed."