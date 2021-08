Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is in lockdown na schietpartij net buiten het gebouw

Het Pentagon is een enorm gebouw uit de jaren 40 dat het hoofdkwartier vormt van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het gebouw in de vorm van een vijfhoek ligt in Arlington, in de staat Virginia, net buiten het hoofdstedelijke district Washington DC.

In september 2001 was het Pentagon -net als het World Trade Center in New York- het doelwit van een terreuraanslag door Al Qaeda met een gekaapt passagiersvliegtuig. Toen vielen er 125 doden in het Pentagon, 59 andere mensen stierven in het gekaapte vliegtuig. De schade aan het Pentagon bleef toen wel beperkt. Enkele jaren geleden schoot een man twee veiligheidsagenten neer nabij het Pentagon. De dader werd toen doodgeschoten. Hij zou mentale problemen gehad hebben.