Politie Mechelen neemt auto in beslag: 12 keer geflitst in zone 50 met snelheden tot 119 kilometer per uur

De politie van Mechelen heeft een auto in beslag genomen na een reeks snelheidsovertredingen. In juli werd de auto maar liefst 12 keer geflitst in een "zone 50", met als hoogste snelheid 119 kilometer per uur. De auto reed vier keer met een snelheid boven 100 kilometer per uur en 3 keer met een snelheid boven 70 kilometer per uur.