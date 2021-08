Dan toch een beetje Pukkelpop: mini-editie voor 1.500 bezoekers aan Hasseltse Muziekodroom

Festivalfans moeten het weekend van 19 tot 22 augustus dan toch niet volledig uit hun agenda schrappen. Want de organisatie van Pukkelpop heeft een alternatief gevonden na de afgelasting van anderhalve week geleden: het "Pukkelpopkwartier".

Het wordt een miniversie van het festival, in lijn met de recente testevenementen. Dat betekent geen mondmaskers en geen social distancing. Wel moeten bezoekers een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen: een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve test of van besmetting met het coronavirus het afgelopen half jaar.



Niet de traditionele wei in Kiewit wordt het decor, wel de Muziekodroomsite in Hasselt. Het Pukkelpopkwartier bestaat uit vier afzonderlijke evenementen, met enkel dagtickets. De prijs daarvan is 35 euro. Er zijn 1.500 festivalgangers welkom. De ticketverkoop start vandaag om 13u.