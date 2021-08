School uit Wemmel steunt school in Angleur: "Leerkrachten verzetten hemel en aarde om op 1 september te kunnen starten"

“We zijn gestart met het inzamelen van materiaal. Want letterlijk alles is daar weggespoeld”, zegt Karien Roels, directeur van de Sint-Jozefsschool in Wemmel. “We zijn ter plaatse geweest en de ravage was groter dan we dachten. Boekenrekken staan gezwollen van het water en de boeken krijgen ze er niet meer uit. Al het materiaal is daar stuk.“