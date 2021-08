Stad Lier gaat riolen en Arendbeek ruimen om wateroverlast tegen te gaan

Deze maand nog zullen de riolen in de Blokstraat en de omgeving geïnspecteerd worden met camera's. "Dan kunnen we nagaan of er nog ergens problemen zijn, waar water eventueel geblokkeerd wordt en of er herstellingen nodig zijn. Want we hebben gemerkt dat er deze keer in straten problemen waren, waar dat vroeger nooit het geval was." In de wijk Zevenbergen werden de riolen al gecontroleerd en daar werden geen structurele problemen gevonden.

Daarnaast gaat de stad zelf ook de komende maanden de Arendbeek extra ruimen. "We gaan die uitbaggeren, zodat die meer water kan opvangen en dat niet naar de straten of in de huizen loopt. Op die Arendbeek is ook een groot pompstation geïnstalleerd dat de stad onlangs in beheer heeft gekregen. Hoe meer water er in de beek kan opgevangen worden, hoe meer water er ook weggepompt kan worden, weg van de Lispersteenweg."